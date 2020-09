Bayer-Trainer Bosz: Götze kein Thema für Leverkusen

Leverkusen (dpa/lnw) - Mit Mario Götze hat Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz in seiner Dortmunder Zeit gute Erfahrungen gemacht, ein Kandidat für die Werkself ist der Fußball-Weltmeister von 2014 allerdings nicht. «Ich arbeite gerne mit guten Spielern zusammen, und Mario hat bei mir in Dortmund seine Qualitäten gezeigt», sagte Bosz am Freitag. Für Bayer Leverkusen komme eine Verpflichtung des ehemaligen BVB-Profis aber nicht in Frage. «Wir suchen etwas anderes», sagte der Bayer-Coach.

Von dpa