Reker: Mundschutz auch im öffentlichen Raum tragen

Zu der Frage, ob Karneval unter Corona-Bedingungen stattfinden könne, sagte Reker , den Karneval, so wie man ihn kenne, könne sie sich nicht vorstellen. Die Karnevalsgesellschaften bräuchten jetzt Gewissheit. Das Land werde dies alles sicherlich in seine Entscheidung mit einbeziehen. Für Freitagnachmittag war ein Karnevalsgipfel mit den wichtigsten Gesellschaften in der Düsseldorfer Staatskanzlei geplant.