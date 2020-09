SPD: Reul soll sich Rassismus-Studie-Initiative anschließen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) aufgefordert, sich einer Initiative seiner sozialdemokratischen Kollegen in anderen Bundesländern für eine Rassismus-Studie in der Polizei anzuschließen. Die SPD-Innenminister wollen notfalls im Alleingang eine Studie zu Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei durchführen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt eine solche bundesweite Studie bisher ab.

Von dpa