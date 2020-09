Duda und Andersson gleich in Kölns Startelf

Hoffenheim geht das Debüt des neuen Trainers Sebastian Hoeneß zunächst ohne Neuzugänge an. Auf der Bank sitzt mit dem aus Frankfurt gekommenen Mijat Gacinovic lediglich ein Neuer. Der aus Bremen zurückgekommene Abwehrspieler Kevin Vogt steht an alter Wirkungsstätte derweil ebenso in der Startformation wie der im Vorjahr an Düsseldorf ausgeliehene Kasim Adams.