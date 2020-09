Hoeneß vor Debüt: «Mit Teamspirit in die Spiele gehen»

Köln (dpa) - Sebastian Hoeneß hat kurz vor seinem ersten Bundesliga-Spiel als Trainer der TSG Hoffenheim offiziell kein langfristiges Ziel ausgegeben. «Unser Etappenziel ist, die Spielidee zu implementieren und schnell mit Teamspirit in die Spiele zu gehen», sagte der 38-Jährige mit dem im deutschen Fußball berühmten Nachnamen vor der Partie beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Sky. «Wir sind in einem Prozess und müssen uns kurzfristige Ziele setzen.»