«Kidical Mass»: Groß und Klein bei Fahrrad-Demos im Land

Köln (dpa/lnw) - Tausende große und kleine Radfahrer haben in rund 20 Städten in NRW am Sonntag für sichere Radwege für Kinder demonstriert. Die Zahl nannten die Veranstalter des Bündnisses «Kidical Mass» am Sonntag. Dabei radelten die Teilnehmer in Demonstrationszügen durch die Innenstädte von Köln, Düsseldorf und Bonn. Auch in Aachen, Essen, Wuppertal, Dortmund und Münster nahmen viele Familien an den Fahrten teil.

Von dpa