Pietro Lombardi zeigt seine neue Freundin

Köln (dpa) - Der Sänger Pietro Lombardi hat sich mit seiner neuen Freundin auf Instagram gezeigt. «Ich liebe dich», schrieb der 28-Jährige an die Influencerin Laura Maria gerichtet. Dazu postete er am Samstagabend ein gemeinsames Foto. Lombardis Fans hatten zuvor länger über eine neue Liebe des Sängers spekuliert. Auch in einer Instagram-Story, die nach 24 Stunden wieder verschwindet, zeigte der Musiker seine neue Freundin. «Ich muss erstmal klar kommen eine Frau in meiner Story», schrieb Lombardi, der seit 2016 von seiner Frau Sarah getrennt ist. Und er ergänzte: «Ich liebe Euch alle, Leute.» Näheres verriet Lombardi zunächst nicht.

Von dpa