Große Evakuierung in Münster: Zwei Fliegerbomben gefunden

Münster (dpa/lnw) - Nach der großangelegten Evakuierung in einem Stadtteil von Münster hat der Kampfmittelräumdienst zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Experten versuchten nun, die beiden 125 und 250 Kilogramm schweren Blindgänger zu entschärfen, teilte die Stadt am Sonntag mit. An einer weiteren verdächtigen Stelle lagen hingegen den Angaben zufolge keine Blindgänger.