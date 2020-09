Spätsommerliches Wetter zum Wochenstart

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt zu Beginn der Woche mild und freundlich. Am Montag werden viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Auch zum kalendarischen Herbstanfang am Dienstag (22. September) halten sich demnach spätsommerliche Temperaturen von bis zu 27 Grad. Bis auf einige Quellwolken im Süden bleibt es sonnig.

Von dpa