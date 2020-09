Corona: «1Live Krone» wird in einer Studio-Show vergeben

Köln (dpa) - Der Radiopreis «1Live Krone» wird im Corona-Jahr 2020 nicht wie gewohnt bei einer großen Gala in Bochum verliehen. Stattdessen ist am 21. November eine «Sonderedition» als Show geplant, die in den WDR-Studios in Köln produziert wird, wie 1Live am Montag mitteilte. Verleihungen, Konzerte, Talks und Comedy-Einlagen sollen dort von 12.00 bis 18.00 Uhr in mehreren Studios zeitgleich stattfinden. Alles werde live ins Radio und in einen Stream gesendet. Am Abend sollen die Highlights im WDR-Fernsehen zu sehen sein.

Von dpa