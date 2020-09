Chemikalien aus Kohlendioxid: Pilotanlage in Marl gestartet

Marl (dpa) - Der Chemiekonzern Evonik und Siemens Energy haben am Montag in Marl eine Versuchsanlage in Betrieb genommen, in der mit Hilfe von Bakterien Chemikalien hergestellt werden sollen. In der Anlage werden zunächst Kohlendioxid und Wasser mit Strom in Kohlenmonoxid und Wasserstoff umgewandelt. Mikroorganismen erzeugen daraus anschließend - zunächst zu Forschungszwecken - Spezialchemikalien. Sie sind unter anderem Ausgangsstoffe für Spezialkunststoffe und Nahrungsergänzungsmittel.

Von dpa