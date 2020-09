Mutmaßliche Randale: Polizei «rechte Gesinnung» vorgeworfen

Gelsenkirchen/Essen (dpa/lnw) - Bei zwei handfesten Einsätzen gegen mutmaßliche Randalierer in Gelsenkirchen ist den Beamten am Wochenende in beiden Fällen von Tatverdächtigen eine «rechte Gesinnung» vorgeworfen worden. Ein Polizeisprecher wollte am Montag nicht ausschließen, dass es einen Zusammenhang mit den vergangene Woche bekannt gewordenen rechtsextremen Chatgruppen bei der NRW-Polizei gibt.

Von dpa