Abriss beschädigter Bahnbrücke über A40 begonnen

Am Donnerstag war unter der Brücke ein Tanklastzug nach einem Unfall auf der wichtigen Verkehrsader in Flammen aufgegangen. Die Hitze hatte die Brücke abbruchreif gemacht. Sie gehört zu einer Gruppe von fünf Brückenbauwerken an der Stelle. Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen, auf der das komplette Zugangebot von der S-Bahn bis zum ICE verkehrt, bleibt bis auf weiteres gesperrt. Die DB und die Landes-Straßenbaubehörde waren am Freitag davon ausgegangen, dass die A40 noch mindestens 14 Tage lang gesperrt sein wird.

Die Bahn will auch ihre beiden Brücken links und rechts des beschädigten Bauwerks unter die Lupe nehmen. «Die Untersuchungen laufen. Wir wissen noch nicht, welche Schäden das Feuer dort angerichtet hat», sagte die Bahnsprecherin.