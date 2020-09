Steigende Corona-Fallzahlen in Remscheid

In Remscheid wurden als denkbare mögliche Maßnahmen eine stadtweite Maskenempfehlung in der Öffentlichkeit oder mehr Corona-Schutz-Kontrollen genannt, über die der Krisenstab am Dienstag unter anderem entscheide. Der dortige Anstieg sei stark auf «reiserückkehrende Familienverbünde mit Kindern im Kita-und Schulalter» zurückzuführen. Mit der Infokampagne über Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln oder auch Ahndungsmöglichkeiten bei Verstößen wolle man mehrsprachig eine breite Elternschaft erreichen.

Gemessen an der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz liegt Remscheid in NRW nach Gelsenkirchen und nach Hamm als Spitzenreiter an dritter Stelle. Städte und Kreise, die eine Sieben-Tages-Inzidenz über 35 aufweisen, müssen in NRW mit den zuständigen Landesbehörden konkrete Gegenmaßnahmen abstimmen. Ab einem Wert von 50 sind gemäß Corona-Schutzverordnung «zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuordnen».