Otternachwuchs tollt durch den Duisburger Zoo

Duisburg (dpa) - In der Natur gelten Zwergotter als gefährdete Art, im Duisburger Zoo tollen vier frisch geborene Tiere durch ein Tiergehege. Die Eltern hätten die Anfang August geborenen Zwergotter in einer Höhle unter einer Baumwurzel sicher untergebracht, teilte der Zoo am Montag mit. Die flauschigen Jungotter seien schon viel unterwegs - nicht immer zur Freude der Eltern, die sie immer wieder ins Nest zurückbrächten. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet setzen Lebensraumverlust sowie der illegale Tierhandel in Asien den Zwergottern zunehmend zu. Daher gilt die Art als gefährdet.

Von dpa