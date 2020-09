Leichte Muskelverletzung bei Fortuna-Zugang Prib

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss zunächst auf Neuzugang Edgar Prib verzichten. Der Mittelfeldspieler habe sich «im Rahmen des Auswärtsspiels beim Hamburger SV eine leichte Muskelverletzung zugezogen», teilte der Bundesliga-Absteiger am Montag mit. Prib könne damit vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Beim 1:2 zum Saison-Auftakt am Freitag war der 30-Jährige indes gar nicht zum Einsatz gekommen.

Von dpa