Autofahrer auf Gegenfahrbahn: 17-Jährige tot

Finnentrop (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zweirad ist eine 17-Jährige am Montag in Finnentrop im Sauerland getötet worden, ihre gleichalte Mitfahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 30-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße aus zunächst unbekannten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Sein Auto stieß dort mit dem Zweirad der Mädchen zusammen. Die Staatsanwaltschaft Siegen setzte einen Sachverständigen zur Klärung der Ursache ein. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme rund sieben Stunden gesperrt werden.

Von dpa