70 statt 7000: Hoppeditz-Erwachen vor Mini-Publikum geplant

Düsseldorf (dpa) - Helau trotz Corona: Das traditionelle Hoppeditz-Erwachen als Auftakt in die Karnevalssession soll am 11.11. nur in abgespeckter Version gefeiert werden. Statt der üblichen 5000 bis 7000 Jecken auf dem Düsseldorfer Rathausplatz sollen es nur gut 70 sein, wie das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Montagabend bekanntgab. Grund ist die Corona-Pandemie. Erste Pläne, 500 Gäste einzuladen, wanderten angesichts zuletzt gestiegener Zahlen von Neuinfektionen in die Tonne.

Von dpa