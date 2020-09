Pokalstreit: BFV-Präsident Koch hofft auf schnelles Urteil

München (dpa) - Im Streit um den DFB-Pokal-Startplatz zwischen dem 1. FC Schweinfurt und Türkgücü München hofft der Bayerische Fußball-Verband auf ein rasches Gerichtsurteil und das Antreten eines bayerischen Vereins in der ersten Runde. Eine Lösung werde «schwierig», sagte BFV-Präsident Rainer Koch in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag). Man könne «jetzt nur hoffen, dass die Gerichte zeitnah zu einer Entscheidung kommen. Dass wir nicht gänzlich ohne bayerischen Teilnehmer dastehen. Nicht, dass Schalke 04 kampflos in die zweite Runde einzieht», sagte der 61-Jährige.

Von dpa