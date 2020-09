Regierung will Ökolandbau in NRW ausweiten

Düsseldorf (dpa) - Die schwarz-gelbe Landesregierung will den Ökolandbau in Nordrhein-Westfalen ausweiten. Derzeit sei NRW «Schlusslicht», sagte Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Nur 6,9 Prozent der Agrarflächen in NRW würden ökologisch bewirtschaftet. Ziel sei, bis 2030 auf einen Anteil von 20 Prozent zu kommen. «Wir erleben ein großes Interesse, aber nicht in der Breite, wie wir uns das wünschen», sagte die Ministerin.