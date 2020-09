Handball: Supercup darf vor 2640 Zuschauern stattfinden

Düsseldorf (dpa) - Die Saisoneröffnung in der Handball-Bundesliga mit dem Supercup darf vor 2640 Zuschauern im Düsseldorfer ISS Dome stattfinden. Dies hat die Landesregierung NRW erlaubt und am Dienstag nach Prüfung des Hygienekonzepts mitgeteilt. Damit ist die Halle für die Partie zwischen Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt am Samstag (20.30 Uhr/Sky Sport News HD) mit den erlaubten 20 Prozent ausgelastet.

Von dpa