Wuppertal (dpa/lnw) - Für den Kindesmissbrauch an seiner eigenen Tochter ist ein 51-jähriger Wuppertaler zu acht Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. «Es ist erschreckend, wie offen der Missbrauch in der Familie war», sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag bei der Urteilsbegründung.

Von dpa