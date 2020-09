Grüne in Dortmund empfehlen Wahl von CDU-Kandidat Hollstein

Die Stichwahl des Oberbürgermeisters in Dortmund ist an diesem Sonntag (27.9.). Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen vor anderthalb Wochen hatten die Christdemokraten 34,3 Prozent der Stimmen und damit das beste Ergebnis erreicht - allerdings 3,2 Prozentpunkte weniger als 2014. Zweitstärkste Kraft blieben mit 24,3 Prozent die Sozialdemokraten (-7,1 Punkte). Die Grünen konnten sich um 8,3 Punkte auf 20,0 Prozent steigern und erreichten damit ihr bestes Ergebnis bei einer Kommunalwahl in NRW. Bei den Stichwahlen in den drei größten NRW-Städten Köln, Düsseldorf und Dortmund sind die Grünen damit in zentraler Rolle.