Verlag: Söder stellt Laschet-Biografie in Berlin vor

Düsseldorf/München (dpa) - Ausgerechnet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll am kommenden Mittwoch in Berlin die Biografie von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vorstellen. Wie der Leiter des Essener Klartext-Verlages, Claus-Dieter Grabner, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte, habe man Söder darum gebeten - und er habe zugesagt. Die «BILD-Zeitung» hatte zuvor berichtet. Söder gilt - wie Laschet - als Anwärter auf die Kanzlerkandidatur der Union.