Mutmaßliches Opfer von Polizeigewalt vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das mutmaßliche Opfer eines umstrittenen Polizeieinsatzes in der Düsseldorfer Altstadt hat am Mittwoch selbst wegen einer folgenschweren Attacke auf einen Taxifahrer vor dem Amtsgericht gestanden. Der 15-Jährige soll im November 2019 dem Mann aus einer Gruppe heraus an einem Taxistand unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihm die Nase gebrochen haben. Das Amtsgericht stellte das Verfahren unter Auflagen vorläufig ein: Der 15-Jährige muss unter anderem an einem dreimonatigen Anti-Aggressionstraining teilnehmen und 40 Sozialstunden ableisten.

Von dpa