Bottrop (dpa/lnw) - Nachdem in Bottrop ein Güterzug entgleist ist, ermittelt die Bundespolizei wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der unbeladene Zug entgleiste am Mittwochnachmittag kurz vor einem Bahnübergang mit zwei Waggons, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei der Zug vor dem Übergang zum Stehen gekommen.

Von dpa