Fridays for Future plant Demos: Köln und Bonn Schwerpunkt

Die Aktionen sind Teil weltweiter Proteste für den Klimaschutz und die Energiewende unter dem Motto «Kein Grad weiter». Bundesweit sind dabei am Freitag mehr als 400 Demonstrationen geplant, wie Fridays for Future am Mittwoch in Berlin mitgeteilt hatte. In Nordrhein-Westfalen werde es an die 100 Protestaktionen geben, sagte die Aktivistin Carla Reemtsma . Wegen der Corona-Krise seien eher dezentrale Kundgebungen geplant. Dabei würden die Abstandsregeln streng eingehalten.

Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Politik entschlossen handeln könne, hieß es in einer Erklärung. So müsse auch in der Klimakrise agiert werden. Für Samstagmittag rief Fridays for Future zusammen mit anderen Organisationen wie «Alle Dörfer bleiben» und «Ende Gelände» zu einer Demonstration am Braunkohletagebau Garzweiler auf.