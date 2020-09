Ex-Schalker und -Bremer Naldo: Offensives Spiel am Samstag

Für beide Clubs, die nach den Auftaktniederlagen in der Bundesliga in der Krise stecken, prophezeit er eine schwierige Saison. «Beide Teams werden es nicht unter die Top-5 schaffen, vielleicht so auf dem 10. oder 11. Platz», sagte Naldo. «Ich hoffe allerdings, dass beide nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Aber es muss sich schnell was ändern, weil die Saison ist lang, aber sie müssen sofort kapieren, dass jedes Wochenende zählt. Mehr als 100 Prozent Gas geben, um Punkte zu holen.» Schalke hatte am vergangenen Freitag mit 0:8 beim FC Bayern verloren, Bremen am Samstag mit 1:4 gegen Hertha BSC.