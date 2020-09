Erstes Halbjahr: NRW-Wirtschaft um 6,2 Prozent geschrumpft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Wirtschaft ist bis zur Jahresmitte etwas besser durch die Corona-Krise gekommen als die Wirtschaft in ganz Deutschland. In NRW ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Halbjahr 2020 um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag auf der Basis erster Schätzungen des Arbeitskreises «Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder» berichtete. Bundesweit sank die Wirtschaftsleistung demnach um 6,6 Prozent. Den größten Wirtschaftseinbruch verzeichnete das Saarland mit einem Minus von 9,5 Prozent, am geringsten fiel der Rückgang in Schleswig-Holstein mit 3,8 Prozent aus.

Von dpa