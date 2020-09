Aachener Städteregion sagt Empfang der Tollitäten ab

Aachen (dpa/lnw) - Die Städteregion Aachen hat wegen der Corona-Pandemie ihre großen Karnevals-Empfänge für die kommende Session abgesagt. «Die beiden närrischen Veranstaltungen Kinderprinzenempfang und Närrischer Empfang der Tollitäten in der Städteregion Aachen finden 2021 nicht statt», hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Gesundheitsschutz habe oberste Priorität. In der vergangenen Woche hatte sich die NRW-Landesregierung mit den großen Karnevalsvereinen darauf geeinigt, dass es weder klassische Sitzungen noch Karnevalszüge in bekannter Form geben soll.

Von dpa