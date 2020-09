Betrug mit unversteuertem Wasserpfeifen-Tabak

Die Angeklagten hatten den Tabak vor allem in Ländern des Nahen Ostens gekauft und auf Geheiß unbekannt gebliebener Hinterleute per Flugzeug nach Frankfurt gebracht. Verkauft wurde der an sich legale, aber der Tabaksteuer unterworfene Tabak vor allem in Berlin und im Ruhrgebiet. Vor Gericht hatten die Männer 15 Einzeltaten eingeräumt. Sie hätten sich mit dem Erlös ihr Studium finanzieren wollen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.