Kontrollen im Klimacamp Aachen: Ordnungsamt startet

Am Donnerstagabend hatte zeitweise auf der Kippe gestanden, ob das Zeltlager geräumt werden sollte. Das Protestcamp gegen Braunkohle hatte am Dienstag begonnen und sollte bis Sonntag dauern. Das Oberverwaltungsgericht für NRW hatte entschieden, dass sich alle Teilnehmer wegen der Pandemie in Adresslisten eintragen müssen.