Monheim (dpa/lnw) - Polizeihund «Kira» hat in einer Grundschule in Monheim einem mutmaßlichen Einbrecher in den Arm gebissen. Der 35-Jährige habe zuvor mehrere Warnungen der Polizei ignoriert, teilte ein Polizeisprecher in Mettmann am Freitag mit.

Von dpa