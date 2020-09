Leverkusen: Arias gegen Leipzig wohl schon im Kader

Leverkusen (dpa) - Der am Donnerstag verpflichtete Rechtsverteidiger Santiago Arias steht bei Bayer Leverkusen im Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl mindestens schon im Kader. «Wir müssen uns das nochmal anschauen. Aber nach dem ersten Eindruck glaube ich, dass das passt», sagte Trainer Peter Bosz am Freitag: «Menschlich ist er sehr offen. Und den Fußballer kenne ich noch aus Eindhoven. Da hat er sehr offensiv gespielt. Danach spielte er bei Atlético, die für gutes Verteidigen bekannt sind. Ich kann mir vorstellen, dass er unter Trainer Diego Simeone viel gelernt hat und in seinem Alter ein kompletter Spieler ist.»

Von dpa