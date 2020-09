Minister: 500 Millionen Euro in Welterbestätten investieren

Weimar (dpa) - Die Bauminister der 16 Bundesländer haben den Bund aufgefordert, ein Sonderinvestitionsprogramm über eine halbe Milliarde Euro für die deutschen Unesco-Welterbestätten aufzulegen. Damit könnte das größte Denkmal-Förderprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik angestoßen werden, sagte Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag zum Abschluss der Bauministerkonferenz in Weimar. Es gehe darum, «das Erbe dieser Welt für künftige Generationen zu erhalten». Deutschland habe 46 Unesco-Welterbestätten.