Teil der Olbricht-Sammlung wird in Köln versteigert

Köln (dpa) - Teile der Kunstkollektion des Privatsammlers Thomas Olbricht werden am heute in Köln versteigert. Die Auktion umfasst nach Angaben des Auktionshauses Van Ham etwa 500 Objekte. Die Sammlung Olbricht gilt als eine der wichtigsten Privatsammlungen in Deutschland. In Berlin hatte Olbricht zehn Jahre lang den «me Collectors Room» betrieben. Im Mai wurde bekannt, dass er sich nach Essen zurückzieht, wo er mit seiner Frau Claudia lebt. Olbricht will sich nun verstärkt der kulturellen Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen widmen.

Von dpa