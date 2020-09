Unfall mit vier Autos: Drei Verletzte

Münster (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit vier Autos sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 29-Jähriger kam am Freitagabend auf der A30 bei Rheine mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke, wie die Polizei mitteilte. Das Auto blieb danach quer auf der entgegengesetzten Fahrbahn stehen. Drei Autos krachten nacheinander in die Unfallstelle. Dabei wurden der 29-Jährige und seine 54-jährige Beifahrerin, sowie eine 51-Jährige schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Von dpa