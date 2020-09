Dortmund mit Guerreiro für Hazard: Hahn beim FCA in Startelf

Augsburg (dpa) - Mit Raphael Guerreiro anstelle des verletzten Thorgan Hazard bestreitet Borussia Dortmund sein erstes Auswärtsspiel der Saison. Ansonsten vertraut Trainer Lucien Favre am Samstag in Augsburg derselben Anfangsformation wie beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Torjäger Erling Haaland kehrt an den Ort zurück, an dem er vor acht Monaten mit einer Drei-Tore-Show seinen ersten Auftritt in der Fußball-Bundesliga hatte. Mit zwei Treffern gegen Gladbach ist Haaland wieder stark in die Saison gestartet.

Von dpa