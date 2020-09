Bielefeld und Köln mit jeweils nur einem Startelf-Wechsel

Bielefeld (dpa) - Aufsteiger Arminia Bielefeld geht im Vergleich zur Vorwoche mit nur einer personellen Veränderung in das erste Heimspiel in der Fußball-Bundesliga seit elf Jahren. Auf der rechten Abwehrseite ersetzt am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) Cedric Brunner Neuzugang Nathan de Medina, der sich am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt verletzt hatte. Gegner Köln wechselt nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen 1899 Hoffenheim ebenfalls nur einmal, in der Viererabwehrkette erhält Kingsley Ehizibue den Vorzug vor Marco Höger. Die Partie in der SchücoArena darf vor 5640 Zuschauern stattfinden.

Von dpa