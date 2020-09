Klaus Allofs übernimmt Vorstandsamt bei Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Der frühere Nationalspieler Klaus Allofs wird Fußball-Vorstand beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Der 63-Jährige habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben und werde seine Arbeit schon am Montag aufnehmen, teilte der Club am Samstag mit. Der Aufsichtsrat habe die Berufung von Allofs an die Seite von Vorstandschef Thomas Röttgermann, Sportchef Uwe Klein und dem Marketing-Verantwortlichen Christian Koke beschlossen. «Das ist ein großer Tag für Fortuna Düsseldorf. Keiner hat es für möglich gehalten, die Identifikationsfigur zurück zur Fortuna zu holen», wurde der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding zitiert.

Von dpa