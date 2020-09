Olbricht-Sammlung in Köln versteigert

Die Sammlung Olbricht gilt als eine der wichtigsten Privatsammlungen in Deutschland. In Berlin hatte Olbricht zehn Jahre lang den «me Collectors Room» betrieben. Im Mai wurde bekannt, dass er sich nach Essen zurückzieht, wo er mit seiner Frau Claudia lebt. Olbricht will sich nun verstärkt der kulturellen Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen widmen.

Komplett versteigert worden seien die angebotenen Stücke aus Olbrichts Wunderkammer, sagte die Sprecherin. Diese Sammlung umfasst Kunst, Antiquitäten, Raritäten, Möbel, anatomische Modelle und ausgestopfte Tiere aus Renaissance und Barockzeit.