Krisen-Duell: Wagner mit drei Änderungen, Kohfeldt mit vier

Gelsenkirchen (dpa) - Mit drei Änderungen in der Startelf gegenüber dem desaströsen 0:8 zum Auftakt beim FC Bayern München kämpft Trainer David Wagner beim FC Schalke 04 um seinen Job. Die Abwehr ist überraschend unverändert. Dafür beginnen der genesene Kapitän Omar Mascarell, der in München eingewechselte Benito Raman und der letzte Woche noch in der 2. Mannschaft spielende Nassim Boujellab. Sie ersetzen den verletzten Nationalspieler Suat Serdar, den auf der Bank sitzenden Rabbi Matondo und Amine Harit.

Von dpa