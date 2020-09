Mit dem nahenden Supercup-Finale am Mittwoch beim FC Bayern München wollte sich Favre noch nicht befassen. «Wir haben im Moment keinen Gedanken an dieses Spiel. Wir sind so enttäuscht, dass wir verloren haben», sagte der Schweizer.

Felix Uduokhai (40. Minute) und Daniel Caligiuri (54.) ließen den FCA zumindest kurzzeitig an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga vorrücken und sorgten für Dortmunder Frust.

«Ich habe das Gefühl, wir haben in vielen Bereichen ein sehr gutes Spiel gemacht», sagte Borussen-Abwehrchef Mats Hummels. «Wir haben aus den Situationen zu wenig Chancen kreiert und die, die wir hatten, haben wir nicht genutzt.»