OB-Stichwahlen: Höhere Wahlbeteiligung in Köln und Dortmund

Dortmund meldete am Sonntag mit Stand 10.45 Uhr via Twitter eine Wahlbeteiligung von 4,2 Prozent (Stichwahl 2014: 3,5 Prozent). Für Düsseldorf, wo ebenfalls ein enges Rennen erwartet wird, konnte die Stadt zunächst keine Angaben zur Wahlbeteiligung am Vormittag machen. Alle Wahllokale hätten pünktlich geöffnet und die Wahl verlaufe reibungslos, so ein Sprecher.

In Düsseldorf tritt der CDU-Kandidat Stephan Keller gegen Amtsinhaber Thomas Geisel ( SPD ) an. Im ersten Wahlgang lag Keller vorn. In Köln will Henriette Reker (parteilos) erneut Oberbürgermeisterin werden. Ihr Gegenkandidat Andreas Kossiski (SPD) lag im ersten Wahlgang hinter ihr. In Dortmund tritt CDU-Kandidat Andreas Hollstein gegen Thomas Westphal (SPD) an. Westphal lag im ersten Wahlgang vorne.