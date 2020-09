Christian Leye und Nina Eumann führen Linke in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Linke in Nordrhein-Westfalen stellt sich künftig mit Christian Leye und Nina Eumann an der Spitze auf. Beide wurden am Samstag beim Landesparteitag gewählt, wie die Linke am Samstagabend mitteilte. Leye hatte das Amt des Landessprechers bereits zuvor inne und wurde mit 60 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Eumann tritt die Nachfolge von Inge Höger an und wurde mit 68 Prozent der Stimmen gewählt.

Von dpa