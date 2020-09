Wagner-Aus: Wilmots äußert sich zu Schalke-Gerüchten nicht

Gelsenkirchen (dpa) - Der frühere «Eurofighter» Marc Wilmots hat sich zu Gerüchten über eine Rückkehr als Trainer zum FC Schalke 04 bedeckt gehalten. Er habe beim 1:3 am Samstag gegen Werder Bremen, das Trainer David Wagner den Job kostete, vor dem Fernseher «mitgefiebert und mitgelitten», sagte der 51-Jährige dem «Weser-Kurier»: «Ich habe in den letzten Tagen auch viele Nachrichten von Schalkern erhalten, was mich sehr gefreut hat. Mehr werde ich zu Ihrer Frage nicht sagen, aus Respekt vor meinem Kollegen und früheren Mitspieler David Wagner. Das gehört sich nicht.»

Von dpa