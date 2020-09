Paderborn (dpa/lnw) - Bundesligaabsteiger SC Paderborn muss vorerst auf Sven Michel verzichten. Der 30 Jahre alte Stürmer hat sich im Training einen Teilriss des Innenbandes am linken Knie zugezogen. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Am Montag erwartet der ostwestfälische Club den Hamburger SV zum Top-Spiel in der 2. Bundesliga.

Von dpa