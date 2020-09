Steinmeier würdigt «bleibende Verdienste» Clements

Mit eigenständigen und auch unbequemen Standpunkten habe sich der ehemalige SPD-Politiker dafür eingesetzt, Deutschland zukunftsfähig zu machen. «Bis zuletzt war Ihr Mann ein Kämpfer für die soziale Marktwirtschaft», heißt es in Steinmeiers Kondolenzschreiben. Clement saß von 2002 bis 2005 im Kabinett von Bundeskanzler Gerhard Schröder ( SPD ). Zuvor war er Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag starb er im Alter von 80 Jahren in Bonn im Kreis der Familie.