Bei dem Streit am Freitag soll er einen 42 Jahre alten Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft vom Samstag waren die beiden Männer auf der Straße in Streit geraten. Dabei soll er Tatverdächtige dem 42-Jährigen mehrmals in Oberkörper und Hals gestochen haben. Details zu den Hintergründen des Streits waren am Sonntag nicht bekannt.