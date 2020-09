Landtagspräsident: Clement war «unerschrockener Demokrat»

«Er stand in all den Jahren, in denen er Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen war, für einen Aufbruch unseres Landes», teilte Kuper mit. «Als gelernter Journalist lag ihm an Ergebnissen und Erfolgen, an denen er sich und andere maß. Seine Ungeduld stand im Dienst dieses Wandels und war der Größe der Aufgabe geschuldet.»

Der Landtag und das Land Nordrhein-Westfalen verdankten «dem Menschen und Politiker Wolfgang Clement viel». Clement war von 1993 bis 2002 Mitglied des Landtags. Von 1998 bis Oktober 2002 war er Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Clement starb am Sonntag im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit.